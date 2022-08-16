Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Avusturya Ligi temsilcilerinden Admira Wacker forması giyen genç futbolcu Onurhan Babuscu ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Onurhan'a, 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Avusturya, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Onurhan Babuscu'yu transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.