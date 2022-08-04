TEGV'li çocuklar Giresunspor'un iç saha maçlarını stadyumdan izleyecek - Son Dakika
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TEGV'li çocuklar Giresunspor'un iç saha maçlarını stadyumdan izleyecek

04.08.2022 12:13
TEGV'li çocuklar Giresunspor'un iç saha maçlarını stadyumdan izleyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) arasında yapılan iş birliği kapsamında, TEGV Giresun Öğrenim Birimi çocukları ve gönüllüleri iç saha maçlarını stattan izleyebilecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) arasında yapılan iş birliği kapsamında, TEGV Giresun Öğrenim Birimi çocukları ve gönüllüleri iç saha maçlarını stattan izleyebilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, 27 yılda 3 milyon çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayan TEGV'nin Giresunspor Kulübü ile iş birliği anlaşmasına imza attığı belirtildi.

TEGV Giresun Öğrenim Birimi çocukları ve gönüllüleri için sezon boyunca Çotanak Stadyumu'nun güney bölümü ikinci katında 15 kişilik kombine koltuk ayrılacağı aktarılan açıklamada, stadın kuzey kale arkasında Vakfın afişinin de yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi belirlenen özel günlerde çocuklar ve futbolcuların bir araya gelebileceği kaydedilerek, belirlenen maçlarda saha kenarındaki LED reklam panosunda Vakfın reklamına, ayrıca canlı maç öncesi skor LED ekranında TEGV Giresun Öğrenim Birimi'nin etkinliklerinin detayını gösteren tanıtım videolarına yer verileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Giresunspor, Giresun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TEGV'li çocuklar Giresunspor'un iç saha maçlarını stadyumdan izleyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TEGV'li çocuklar Giresunspor'un iç saha maçlarını stadyumdan izleyecek - Son Dakika
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