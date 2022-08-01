Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı Açıklaması

01.08.2022 11:23

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Giresunspor'u ligin demirbaş takımlarından biri haline dönüştürmek istediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Giresunspor'u ligin demirbaş takımlarından biri haline dönüştürmek istediklerini belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarını Giresun'da sürdüren yeşil-beyazlı takımın kaptanı ve sağ bek oyuncusu Zeki Yavru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Takıma yeni, genç futbolcuların katıldığını ifade eden Yavru, güzel bir aile ortamı oluşturarak lige iyi hazırlandıklarını aktardı.

Yavru, geçen sezon 44 yıl sonra lige çıkmış bir takım olarak ligde kalma hedeflerini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bu sezon ligde daha iyi yerlerde olmak istiyoruz. İnşallah bu sezon lige iyi başlayıp ve devamında da iyi sonuçlar alıp Giresunspor'u ligin demirbaş takımlarından birine dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Ligdeki ilk maçın önemine işaret eden Yavru, "Lige inşallah iyi başlayalım ve iyi gitsin çünkü geçen sezon ilk altı hafta kötü başladık, ilk altı hafta işler kötü gitti. O nedenle bu sezon iyi başlarız ve devamında da iyi sonuçlar alarak yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

"Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar"

Zeki Yavru, taraftarlardan ligin ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasında stadyumu doldurmalarını isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlardan isteğim, 'Lige nasıl başlarsak öyle gider.' diyelim ve stadımızı dolduralım. Lige hep birlikte güzel bir başlangıç yapalım. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. İlk maçta inşallah stadı doldursunlar, bizden desteklerini esirgemesinler. Onlara zaten iyi bir takım görüntüsü vermek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hep birlikte sezona en iyi şekilde başlamak için onları yanımızda görmek istiyoruz."

YORUMLAR
500
Giresun'da, üretici ve esnaf kesimi temsilcileri fındık fiyatını değerlendirdi Giresun'da, üretici ve esnaf kesimi temsilcileri fındık fiyatını değerlendirdi Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: 'Giresunspor olarak bizler tüm mücadelemizi sahada vermekteyiz' Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: 'Giresunspor olarak bizler tüm mücadelemizi sahada vermekteyiz' TMO Kalitesine Göre Fındık Alım Fiyatlarını Açıkladı: Kilogramı 51-53 Tl TMO Kalitesine Göre Fındık Alım Fiyatlarını Açıkladı: Kilogramı 51-53 Tl
Kaynak: AA

Giresunspor, Zeki Yavru, Giresun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaşın 8.216 TL'ye yükseltilmesi sonrası işçilerden belediye başkanına davullu zurnalı teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement