Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Denis Kovacevic. Genç oyuncumuz, başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Bosna Hersekli futbolcu Denis Kovacevic'i renklerine bağladı - Son Dakika

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