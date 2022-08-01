Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

01.08.2022 22:16
Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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