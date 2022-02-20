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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

20.02.2022 14:34
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Yunus'un yaptığı vuruş kaleci Günay'da kaldı.

13. dakikada Hamza Mendyl'in sol taraftan yaptığı ortaya Sagal'ın bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muric yumrukladı, dönen topa tekrar vuran Sagal'ın şutunu yine kaleci Muric'te kaldı.

18. dakikada Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde rakip kaleye yönelen Yunus Akgün'ün kaleye paralel vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

45. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına doğru yönelen Yunus Akgün'ün ortasında Vargas'ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou x, Papy Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy x, Steven Caulker x, Hamza Mendyl x, Amedej Vetrih x, Furkan Soyalp x, Recep Niyaz x, Angelo Sagal x, Muhammet Demir x

Yedekler: Mustafa Bozan, Alin Tosca, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudi, Doğan Erdoğan, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Torgeir Börven, Joao Figueiredo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Adana Demirspor: Arijanet Muric xx, Kaan Kanak x, Tayyip Talha Sanuç x, Samet Akaydın x, Jonas Svensson xx, Benjamin Stambouli x, Gökhan İnler xx, Younes Belhanda x, Matias Vargas xx, Yunus Akgün xx, Britt Assombalonga xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Alper Uludağ, Simon Deli, Sinan Kurt, Babajide Akintola, Metehan Mimaroğlu, Erhun Öztümer, Birkir Bjarnason, Damjan Djokovic

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Assombalonga (dk. 18) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Kitsiou (Gaziantep FK), Yunus Akgün (Adana Demirspor) - GAZİANTEP

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)

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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı) - Son Dakika
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