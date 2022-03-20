Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

20.03.2022 00:58
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Ndiaye'nin pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Halil, plase vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.

32. dakikada orta alandan atak yapan Alanyaspor'da Novais'in savunma arkasına attığı uzun topa ceza sahası içinde kafayla aşırtma vuruşu yapan Efecan'ın şutu üst ağlarda kaldı.

38. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Tannane kalecinin üstünden topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Mustafa Savranlar xx

Göztepe: İrfan Can xx, Kerim xx, Arslanagic xx, Atakan xx, Kahraman xx, Obinna xx, Soner xx, Halil xx, Tannane xx, Ndiaye xx, Di Santo xx

Yedekler: Piric, Lourency, Baku, Ege, Jahovic, Yusuf Talum, Yalçın, Tijanic, Burekovic, Murat

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Borja xx, Novais xx, Emre xx, Candeias xx, Efecan xx, Efkan xx, Oğuz xx

Yedekler: Serkan, Yusuf Karagöz, Fer, Umut, Diedhiou, Emirhan, Fatih, Mevlja, Furkan, Tayfur

Teknik Sorumlu: Felipe Sanchez

Sarı Kart: Oğuz (Alanyaspor) - İZMİR

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika
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