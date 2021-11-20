Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Ö.K. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Ö.K. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

20.11.2021 17:08
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Ö.K. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk etti. Karşılaşma, GZT Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

57. dakikada Diabate'nin sağ kanattan penaltı noktasına topun gelişine Balde'nin vuruşu diğerin dibinden auta gitti.

61. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in ortasında altı pasta bulunan Sergio kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

69. dakikada Zeki Yavru'nun şutuna ceza sahası içerinde Karim, elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Giresunspor'da penaltı vuruşunu kullanan Diabate, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

79. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu. VAR incelemesinden sonra gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

83. dakikada Mallan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.

90+4. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim'in vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx, Ramazan Keleş

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Pelupessy xx (Sergen dk. 88 '), Sergio xx (Erol Can dk. 73 x), Doukara xx (Balde dk. 46 xx), Aziz Behich xx (Emre dk. 88 '), Diabate xxx, Flavio xx, Alexis Peres xx, Shapi xx (Champness dk. 62 x)

Yedekler: Onurcan, Umut, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mustafa xx, Rayane xx, Adem xx, Dos Santos xx, Mallan xx, Sadık ' (Awuku dk. 24 x), Semih xx, Chouiar xx, Karim xx, Kubilay xx (Mert Miraç dk. 68 x)

Yedekler: Ahmet Eyüp, Hadadi, Osman, Atakan, Taha, Nshimirimana, Muhammed, Hasan

Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica

Gol: Foousseni Diabate (dk. 69 pen.) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Karim Ramadan, Aabid Rayane (Yeni Malatyaspor) - GİRESUN

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Ö.K. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İtfaiye erinin başına gelmedik kalmadı: Kediyi kurtarmak isterken kendisi düştü 18:06 İtfaiye erinin başına gelmedik kalmadı: Kediyi kurtarmak isterken kendisi düştü Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri 17:31 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
18:09 Emre Belözoğlu'nun başarısı: Başakşehir, Sivasspor'u da yenerek Süper Lig devlerinin önüne geçti
18:08 Eskişehir'de SMA hastası bebeğin annesi canına kıydı
18:06 İtfaiye erinin başına gelmedik kalmadı: Kediyi kurtarmak isterken kendisi düştü
17:58 Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze
17:56 Yargı'nın kıskanç savcısı Pars, uyuşturucu müptelası mı?
17:50 Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge'den ekonomik kriz isyanı: İliklerime kadar hissediyorum
17:45 İBB, köpek Boji'ye kumpas kuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak
17:44 Aaron Boupendza için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi
17:43 Plajlar onlara kaldı: Define arıyorlar
17:35 Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Helallik istiyor, verelim gitsin
Sergen Yalçın tüm silahlarını sahaya sürdü! Alanyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Sergen Yalçın tüm silahlarını sahaya sürdü! Alanyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
18:08
Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze         
17:58
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 18:13:21. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Ö.K. Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement