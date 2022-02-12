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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

12.02.2022 16:30
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında GZT Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında GZT Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasıyla topla buluşan Chiquinho ceza yayı üzerinden çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

8. dakikadaki Miha Zajc'in ceza sahası dışından sert şutu yandan auta gitti.

11. dakikada sağ kanattan Sergio'nun ortasında arka direkte Chiquinho meşin yuvarlağı müsait durumdaki Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

22. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu kornere çeldi.

23. dakikada Sergio'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Traore'nin gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.

30. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

37. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında seken topu takip eden Suleymanov'un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Altay'da kaldı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx, Mert Güzenge

Giresunspor: Okan xx, Aziz Behich xx, Alexis xx, Diarra xx, Zeki xx, Flavio xx, Traore xx, Chiquinho xx, Diabate xx, Sergio xx, Umut Nayir x (Shapi dk. 19 xx)

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Doukara, Balde, Muhammed, Douglas, Sergen, Hayrullah, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fenerbahçe: Altay xx, Min Jae xx, Szalai xx, Nazım xx, Osayi xx, Ferdi xx, Zajc xx, Mert Hakan xx, Sosa xx, Rossi xx, Valencia xx

Yedekler: Berke, Osman, Serdar Aziz, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Arda, Tisserand, Çağtay, Burak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Francisco (dk. 2) (Giresunspor), Enner Valencia (dk. 30) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Attila Szalai (Fenerbahçe), Francisco Machado (Giresunspor) - GİRESUN

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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