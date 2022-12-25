Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Adana Demir'in gollerini 11'de ve 43'te Emre Akbaba kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 19'da Borini'den geldi.

KİMSEYE YENİLMİYORLAR

Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça uzatan Adana Demirspor, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı. (11 maç; Aralık 1976 - Mart 1977)

MONTELLA FARK ATTI

Adana Demir'in İtalyan hocası Montella, vatandaşı Andrea Pirlo'ya Süper Lig'de fark attı. Montella, Adana Demirspor'da son 11 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik aldı. Pirlo ise V. Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı son 4 maçtan sadece 1 puan alabildi.