Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü - Son Dakika
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Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü

25.12.2022 15:41
Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İtalyan hocalar karşı karşıya geldi. Montella'nın çalıştırdığı Adana Demir, Andrea Pirlo'nun hocalığını yaptığı Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Adana Demir'in gollerini 11'de ve 43'te Emre Akbaba kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 19'da Borini'den geldi.

Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü

KİMSEYE YENİLMİYORLAR

Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça uzatan Adana Demirspor, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı. (11 maç; Aralık 1976 - Mart 1977)

Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü

MONTELLA FARK ATTI

Adana Demir'in İtalyan hocası Montella, vatandaşı Andrea Pirlo'ya Süper Lig'de fark attı. Montella, Adana Demirspor'da son 11 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik aldı. Pirlo ise V. Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı son 4 maçtan sadece 1 puan alabildi.

Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü
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Fatih Karagümrük: 2-1 Fatih Karagümrük: 2-1 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Andrea Pirlo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'deki İtalyan derbisi nefes kesti! Montella, Pirlo'yu üzdü - Son Dakika
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