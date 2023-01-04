Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı - Son Dakika
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı

04.01.2023 10:54

Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son anlarında Antalyaspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili Galatasaray, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz" denildi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor'un 90+8'inci dakikasında Fernando Martins'in attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü için Galatasaray Kulübü bir paylaşım yaptı.

"TUZ KOKTU"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan, Antalyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerine yer verildi.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:

Tuz koktu! Galatasaray'dan derbi öncesinde ezeli rakibine olay paylaşım
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Galatasaray, Fenerbahçe, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı - Son Dakika


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