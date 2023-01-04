Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor'un 90+8'inci dakikasında Fernando Martins'in attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü için Galatasaray Kulübü bir paylaşım yaptı.

"TUZ KOKTU"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan, Antalyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadelerine yer verildi.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı: