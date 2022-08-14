Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
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Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar

14.08.2022 21:52
Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Kayserispor ile oynadıkları maçta Necip Uysal'ın yerine Emrecan Uzunhan'a, Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Berkay Vardar'a ve Muleka'nın yerine de N'Koudou'ya Alanya deplasmanında, ilk 11'de şans verdi.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısına şu 11 ile çıktı: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise ligde son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Farioli, geçen haftaki mücadelede sonradan oyuna aldığı Zinedine'ye bu maçta Umut Güneş'in yerine ilk 11'de şans verdi. Yusuf Özdemir'in yerine de bu maçta Targhalline ilk 11'de kendine yer buldu.

Sakatlığı nedeniyle Efecan Karaca'nın yerine ise Tayfur Bingöl ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş karşısında Corendon Alanyaspor'un ilk 11'i şu isimlerden oluştu: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline, Fer, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

Öte yandan, seremoniye Corendon Alanyasporlu ve Beşiktaşlı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla çıktı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri... Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri... Alanyaspor Beşiktaş maçının VAR'ı Koray Gençerler Alanyaspor Beşiktaş maçının VAR'ı Koray Gençerler
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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