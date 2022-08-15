Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

15.08.2022 22:08
Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Arabam.com Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Arabam.com Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Sözer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç olacağını bilerek geldiklerini söyledi.

Önemli bir maça galibiyet için çıktıklarını anlatan Sözer, ilk yarım saat istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.

Sözer, rakibin savunmada ciddi mücadele verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Rakip, her topu çıkarmaya çalıştı. Bir, iki şans bulup kendisi maçı almaya çalıştı. Biz oyunumuza devam ettik. Pozisyonlar çıkarmaya çalıştık. Son anda Berkay'a bir pozisyon geldi. Değerlendirsek, maçı galibiyetle bitireceğiz ama maçı bir iki pozisyonda da verebilirdik. Sonuçta berabere bitti. Bizim bu neticeyi kabul etmemiz gerekiyor ama istediğimiz netice çıkmadı bugün."

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Kaynak: AA

Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

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