Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 3 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 3 (İlk yarı)

15.08.2022 01:15
Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde arka direkte Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou'nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

21. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın çıkardığı pasla ceza sahasına giren Salih Uçan'ın sağ çaprazdan çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2

30. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Ghezzal, Alanyasporlu futbolcu Targhalline'nın müdehalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ghezzal fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. 0-3

37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın Zinedine Ferhat'a yaptığı mücadeleyi hakem Yasin Kol sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Emrecan Uzunhan, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

45+3. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Alanyaspor'dan Targhalline'ye ceza sahası önünde faul yaptı. Alanyaspor'un kazandığı ceza sahası önündeki serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçti. Direkt kaleyi düşünen Efkan'ın şutu fileleri havalandırdı. 1-3

Stat: KH Alanya

Hakemler: Yasin Kol xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Ekrem Kan xx

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz x, Balkovec xxx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Tayfur Bingöl xxx, Targhalline xx, Fer xx, Candeias xx, Efkan Bekiroğlu xxx, Ferhat xxx, Eduardo xx

Yedekler: Marafona, Erencan Yardımcı, Mevlja, İsmail Zehir, Mert Yusuf Torlak, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Lusamba, Doumbia

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Emrecan Uzunhan x, Saiss xx, Masuaku xx, Berkay Vardar xx, Ghezzal xxx, Salih Uçan xxx, Gedson Fernandes xxx, N'Koudou xxx, Weghorst xx

Yedekler: Emre Bilgin, Rubio, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Emirhan Delibaş, Kenan Karaman, Boyd, Oğuzhan Akgün, Muleka, Umut Meraş

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Goller: N'Koudou (dk. 4), Salih Uçan (dk. 21), Ghezzal (dk. 31 pen.) (Beşiktaş), Efkan Bekiroğlu (dk. 45+3) (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Emrecan Uzunhan (dk. 37) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Fer, Fatih Aksoy (C. Alanyaspor), N'Koudou, Emrecan Uzunhan, Wehghorst (Beşiktaş) - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 3 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 3 (İlk yarı) - Son Dakika
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