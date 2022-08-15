37. dakikada Emrecan Uzunhan 'ın Zinedine Ferhat'a yaptığı mücadeleyi hakem Yasin Kol sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Emrecan Uzunhan, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Valerien Ismael: 'Kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu'

Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Emrecan Uzunhan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 3 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.