Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçından notlar

12.08.2022 21:33
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, ligin ilk haftasında deplasmanda 2-0 yendiği İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, ligin ilk haftasında deplasmanda 2-0 yendiği İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Dorukhan Toköz'ün yerine Stefano Denswil'e, orta alanda ise Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğucan Haspolat'ı sahaya sürdü. Sezon başında Kasımpaşa'dan kadroya dahil edilen Doğucan, yeni takımında ilk kez 11'de görev aldı.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Marek Hamsik, yeni transfer Enis Bardhi ve gıda zehirlenmesi geçiren Dorukhan Toköz olmak üzere 5 futbolcu takımda yer almadı.

Dorukhan, maç listesinden çıkartıldı

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maç saatinde gıda zehirlenmesi yaşadı. Midesinde rahatsızlık hisseden ve bunu sağlık ekibiyle paylaşan Dorukhan Toköz'ün yapılan kontrolünde gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.

Bordo-mavili futbolcu, bunun üzerine maç listesinden çıkartılarak tedaviye alındı.

103 gün sonra evinde

Trabzonspor, 103 gün sonra stadında taraftarının önüne çıktı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı ile buluştu.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan stattaki yeni zemininde ilk karşılaşmasını oynadı.

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 41 bin kişilik stadın satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, stadı doldurdu.

Erce Kardeşler'in ilk maçı eski takımına karşı

Trabzonspor'da sezon başında Atakaş Hatayspor'a transfer olan Erce Kardeşler, ilk maçını eski takımına karşı oynadı.

Maça ilk 11'de başlayan genç kaleci, maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla da sarılarak hasret giderdi.

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Kaynak: AA

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