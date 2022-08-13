Beşiktaş kafilesi Antalya'da - Son Dakika
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Beşiktaş kafilesi Antalya'da

13.08.2022 20:54
Beşiktaş kafilesi Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci hafta maçında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci hafta maçında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla mücadelenin oynanacağı Antalya'ya geldi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na saat 19.20'de inen siyah beyazlı takımı az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar takımlarına destekte bulunurken, Beşiktaş kafilesi kendilerini havalimanında bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti

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Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş kafilesi Antalya'da - Son Dakika

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