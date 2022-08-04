Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

04.08.2022 16:59
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, 24 futbolcusunu İstanbulspor kamp kadrosuna dahil etti.

Kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, Trabzonspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti - Son Dakika

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