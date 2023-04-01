Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki maç, adeta gol düellosuyla başladı. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında 1'inci dakikada Emrah Başsan'ın golüyle öne geçti.
Santranın ardından Trabzonspor direkt rakip kaleye yöneldi. Kayserispor'un kendi yarı alanında yaptığı paslaşmadaki hatayı affetmeyen Maxi Gomez, rakip savunmayı estetik şekilde çalımlayı şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 3. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
Emrah'ın 58. saniyede attığı gol, Kayserispor'un bu sezonki en erken golü oldu. Cardoso'nun orta sahasına gelişine sol ayağıyla vuran Emrah, takımını öne geçirdi.
Maxi Gomez'in 2'nci dakika 35. saniyede attığı gol ise Trabzonspor'un bu sezon iç sahada attığı en erken gol olarak kaydedildi.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, yardımcısı Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam ediyor. Bordo-Mavililer Orhan Ak yönetiminde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etmişti.
Son Dakika › Spor › Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı - Son Dakika