Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı

01.04.2023 16:27
Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşmanın ilk 3 dakikasında 2 gol oldu. 1'inci dakikada Emrah'la öne geçen Kayseri'ye, 3. dakikada Maxi Gomez cevap verdi.

Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki maç, adeta gol düellosuyla başladı. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında 1'inci dakikada Emrah Başsan'ın golüyle öne geçti.

JET HIZIYLA TANIT

Santranın ardından Trabzonspor direkt rakip kaleye yöneldi. Kayserispor'un kendi yarı alanında yaptığı paslaşmadaki hatayı affetmeyen Maxi Gomez, rakip savunmayı estetik şekilde çalımlayı şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 3. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

REKOR EMRAH'TAN

Emrah'ın 58. saniyede attığı gol, Kayserispor'un bu sezonki en erken golü oldu. Cardoso'nun orta sahasına gelişine sol ayağıyla vuran Emrah, takımını öne geçirdi.

İÇ SAHADA İLK

Maxi Gomez'in 2'nci dakika 35. saniyede attığı gol ise Trabzonspor'un bu sezon iç sahada attığı en erken gol olarak kaydedildi.

AVCI'DAN SONRA ORHAN AK

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, yardımcısı Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam ediyor. Bordo-Mavililer Orhan Ak yönetiminde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etmişti.

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Son Dakika Spor Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı - Son Dakika
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