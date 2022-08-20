Antalyaspor ise geçen hafta Hangikredi Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maça göre 3 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

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