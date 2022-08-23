Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası yapılan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerken, Arabam.com Konyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkardı ve 3. haftayı averajla lider bitirdi.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-1

Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 1-0

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 2-0

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 0-4

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P 1.FENERBAHÇE 3 2 1 0 13 5 7 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 3 2 1 0 6 0 7 3.BEŞİKTAŞ 3 2 1 0 8 4 7 4.GAZİANTEP FK 3 2 1 0 4 2 7 5.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 2 0 1 6 3 6 6.ADANA DEMİRSPOR 3 2 0 1 8 6 6 7.BITEXEN GİRESUNSPOR 3 2 0 1 4 3 6 8.GALATASARAY 3 2 0 1 2 1 6 9.TRABZONSPOR 3 2 0 1 5 5 6 10.ARABAM.COM KONYASPOR 3 1 2 0 4 0 5 11.CORENDON ALANYASPOR 3 1 2 0 8 6 5 12.YUKATEL KAYSERİSPOR 3 1 0 2 1 3 3 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 0 2 1 2 5 2 14.MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 1 1 0 1 1 15.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 3 0 1 2 3 5 1 16.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 0 0 2 1 3 0 17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2 0 0 2 3 8 0 18.İSTANBULSPOR 3 0 0 3 0 7 0 19.KASIMPAŞA 3 0 0 3 0 11 0 4. hafta Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle: 26 Ağustos Cuma: 21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı) 27 Ağustos Cumartesi: 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) 21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba) 21.45 Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Adana) 28 Ağustos Pazar: 19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park) 29 Ağustos Pazartesi: 19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı) 21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)