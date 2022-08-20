Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa maçının ardından

20.08.2022 22:44
Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Maçın zor olacağını iyi bildiklerini ve öyle de olduğuna vurgu yapan Keleş, "Seyircimiz önünde ilk maçta iyi oynamamıza rağmen kaybetmiştik. Onlara bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Onun için kazandığımız için mutluyuz. Maç öncesi Galatasaray'ı yenmenin verdiği biraz moral vardı. Ama her maç tabii ki, zor. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz de hoca değişikliğinden sonra bir tepki verecekti." dedi.

Oyunun genelinde rakiplerine çok fazla pozisyon vermediklerini belirten Keleş, "Ürettiğimiz pozisyonlar var. Daha önce de golü yakalayabilirdik. Son dakikada elde ettiğimiz golle çok değerli bir 3 puan aldık." diye konuştu.

Yeni oluşan bir takım olduklarına işaret eden Keleş, "Yeni oyuncuların uyum süreci tahmin ettiğimden daha erken oldu. İki maçtır bize inanılmaz katkı sağlıyorlar. Bugün sonradan oyuna girenler de etkililerdi. 3 maçta 6 puan yaptık. Gelecek adına bizim için güzel şeyler oluyor. İnşallah devamını getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Keleş, şöyle konuştu:

"Transfer için çalışmalarımız sürüyor. Santrfor, kenar oyuncusu, orta saha alacağız. Şu an 8 yabancı oyuncumuz var. Defansif olarak kenarlarda biraz sıkıntımız var. Takviyeler yapacağız ki, lig uzun bir maraton. Gelecek adına daha sağlam adımlar atmamız gerekiyor."

-Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ise özellikle oyunun ikinci yarısında daha etkili oyun ortaya koyduklarına işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Öncelikle rakibimizi kutluyorum. Özellikle oyunun ikinci yarısında sahada iyi mücadele ettik. Oyuna yaptığımız hamlelerle beraber daha iyi mücadele ettik. Müsabakanın tabii ki, rakip tarafından atılan golle kazanılmasını saygı duyuyorum. En azından ikinci yarıda verdiğimiz mücadele sonunda puanla dönmeyi isterdik. Şanssız bir golle 1-0 mağlup olduk."

Erkmen, hakemle ilgili herhangi bir yorum yapmayacağını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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