Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı

30.04.2022 22:34

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlular, İzmir'de şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlular, İzmir'de şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını kentin çeşitli noktalarındaki yerlerde izleyen bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Taraftalar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Bazı taraftarlar ise maçı Cumhuriyet Meydanı'nda cep telefonlarıyla takip etti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren büyük coşku yaşayan bordo-mavili taraftarlar, tulum eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku diğer taraftarların da katılımıyla arttı.

Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı
Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika


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