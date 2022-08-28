Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

28.08.2022 00:03
Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, İstanbulspor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada İstanbulspor ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ethemi şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada Alanyaspor savunmasının arkasına gönderilen uzun pasla buluşan Topalli sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topalli'nin şutunu kaleci Runarsson son anda çeldi.

85. dakikada Abazaj, ceza sahası içinde Yusuf Özdemir'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada Candeias'ın kullandığı penaltıda kaleci Jensen gole izin vermedi.

87. dakikada İstanbulspor'da Abazaj penaltı sonrası hakeme yönelik itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+7. dakikada Tayfur Bingöl sol köşeden kullandığı serbest vuruşu ceza sahası içine ortaladı. Kimsenin dokunamadığı topu kaleci yumrukladı. Ceza sahası içinde kaleye doğru seken topu İstanbulspor'da Ali Yaşar çizgi önünde uzaklaştırdı.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Corendon Alanyaspor: Runarsoson xx, Yusuf Özdemir xx, Balkovec xxx, Furkan Bayır xx, Pereira xx (Tayfur Bingöl dk. 79 xx), Efkan Bekiroğlu xx, Fer x (Doumbia dk. 58 xx), Zinedine Ferhat xxx (Oğuz Aydın dk. 58 xx), Lusamba xx (Umut Güneş dk. 45 xx), Candeias xxx, Eduardo xx (Erencan Yardımcı dk. 71 xx)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Targhallıne, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas, Teknik Direktör: Francesco Farioli

İstanbulspor: Jensen xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Oğuzhan Berber xxx, Muammer Sarıkaya xx (Dijlan Aydın dk. 76 xx), Melih Kabasakal xx, Ali Yaşar xxx, Topalli xxx, Ethemi xxx (Emir Kaan Gültekin dk. 80 xx), İbrahim Yılmaz xx (Abazaj, dk. 72 x)

Yedekler: Mücahit Serbest, Alp Arda, Cajic, Ebert, Yusuf Ali Özer, Inainfe, Kağan Miray Yavaş

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Ethemi (dk. 48) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Abazaj (dk. 87) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Fer, Candeias, Furkan Bayır (C. Alanyaspor), İbrahim Yılmaz, Ethemi, Abazaj (İstanbulspor) - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Yusuf Özdemir, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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