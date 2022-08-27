Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

27.08.2022 23:00
Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada İstanbulspor'dan Topalli'nin pasıyla topla buluşan Oğuzhan Berber'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Runarsson'da kaldı.

5. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında Wilson Eduardo ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Eduardo'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

10. dakikada Jetmir Topalli'nin pasıyla İbrahim Yılmaz penaltı noktası üzerinde topla buluştu. İbrahim'in gelişine sert şutunda Balkovec mutlak gole engel oldu. Oyunu durduran Hakem Kürşad Filiz, pozisyon öncesi faul olduğunu değerlendirdi.

38. dakikada Furkan Bayır'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Efkan Bekiroğlu topu ayağının dışıyla önüne aldığı esnada Oğuzhan Berber son anda kayarak topu kornere çeldi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Corendon Alanyaspor: Runarsoson xx, Yusuf Özdemir xx, Balkovec xxx, Furkan Bayır xx, Pereira xx, Efkan Bekiroğlu xx, Fer xx, Zinedine Ferhat xxx, Lusamba xx, Candeias xxx, Eduardo xx

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Umut Güneş, Erencan Yardımcı, Targhalline, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl, Doumbia

Teknik Direktör: Francesco Farioli

İstanbulspor: Jensen xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Oğuzhan Berber xxx, Muammer Sarıkaya xx, Melih Kabasakal xx, Ali Yaşar xx, Topalli xxx, Ethemi xx, İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Mücahit Serbest, Alp Arda, Abazaj, Dijlan Aydın, Cajic, Emir Kaan Gültekin, Ebert, Yusuf Ali Özer, Inainfe, Kağan Miray Yavaş

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz - ANTALYA

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig 27 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 27 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Oğuzhan Berber, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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