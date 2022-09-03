Sivasspor ligdeki 3. beraberliğini aldı

Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor 'a 3-0 mağlup olmuştu. Üçüncü haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftada ise Beşiktaş 'a 3-1 yenilmişti. - SİVAS

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan DG Sivasspor , bu sezonki 3. beraberliğini elde etti.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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