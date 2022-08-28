Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

28.08.2022 21:17
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bajic arka direğe ortaladı. Topa yükselen Sainz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

55. dakikada Onur'un sağ kanattan ortasında ceza sahasına yükselen Mane kafayı vurdu. Defansa çarpan top az farkla kornere gitti.

56. dakikada savunmanın hatasından faydalanarak topla buluşan Onur'un ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sainz'in sert vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

72. dakikada Onur'un kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Gavranovic, topu kalecinin üzerinden aşırttı. 1 dakika önce oyuna giren Gavranovic, topla ilk buluşmasında farkı 2'ye çıkardı. 2-0

76. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bajic'in sert vuruşunda köşeye giden topu kaleci Bilal kornere çelmeyi başardı.

87. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mensah, sol çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan'a pasını çıkardı. Çaprazda kaleci Onurcan ile karşı karşıya kalan Ramazan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Serkan Çimen xx, İbrahim Bozbey xx

Kayserispor: Bilal xxx, Onur xxx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx (Ackah dk. 77 x), Ramazan xx (Gökhan dk. 89 ?), Cardoso xx (Uzodimma dk. 89 ?), Mane x (Mensah dk. 70 xx), Thiam x, İlhan x (Gavranovic dk. 71 xx)

Yedekler: Cenk, Hayrullah, Arif, Nurettin

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Giresunspor: Onurcan x, Hayrullah x, Arias x, Perez x, Alper xx, Mejia x (Mert dk. 89 ?), Murat x (Rahmetullah dk. 79 x), Serginho xx (Erol dk. 83 x), Savicevic x (Doğancan dk. 46 x), Sainz xx, Bajic x

Yedekler: Ferhat, Talha, Piçinciol, Kadir, Furkan, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Onur (dk. 22), Gavranovic (dk. 72), Ramazan (dk. 87) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kolovetsios (Kayserispor), Perez, Alper (Giresunspor) - KAYSERİ

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Giresunspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Giresunspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: İHA

Giresunspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 Giresunspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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