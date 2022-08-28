Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Eskişehir'de Konyaspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Eskişehir'e iniş yaptı. Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapısında Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibi karşılayan taraftarlar, fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarıştı. Havalimanının ardından Fenerbahçe kafilesinin kalacağı otelin önünde de bir araya gelen taraftarlar, takımını tezahüratlar karşıladı.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe kafilesi Eskişehir'de - Son Dakika

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