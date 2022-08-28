77. dakikada Bardhi'nin ara pasında topla buluşan Trezeguet rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine indi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

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