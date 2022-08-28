Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika
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Ümraniyespor maçının ardından

28.08.2022 00:55
Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montellla ile Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar yaptığı açıklamada, "Öncelikli olarak galibiyetlerinden dolayı Montella hocayı, oyuncularını, ekibini ve Adana Demirspor camiasını tebrik ediyorum. Maça gelirsek; maçtan önce Adana Demirspor takımının topun kendilerinde olduğu bölümle alakalı ligin en iyi takımlarından birisi olduğunu söylemiştim. Özellikle iç sahada çok pozisyon bulabilen bir oyuncu grubu var. Maça da 3'üncü dakikada yediğimiz golle 1-0 mağlup başladık. Bu mağlubiyetin etkisini çok çabuk üzerimizden attığımızı düşünüyorum. İlk yarı daha dengeli bir oyun vardı. Ciddi sayıda pozisyonlara girebilirdik. Bizim aslında son 4 haftadır sorunumuz arzu ettiğimiz skorları alamamak. Zor bir fikstürden geçiyoruz ama mazeret üretmeyi sevmem. Bunu mazeret olarak da görmüyorum. Her maça ortak olarak oynadık. Bundan sonraki maçlara da ortak olacağız. Bugün oyuncularımı da ayrıca tebrik ediyorum. Bizim amacımız ligde var olabilmek. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Bu galibiyet için çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Büyük takımlar böyle maçları da kazanmalı. Zor bir maç olacağını, iyi pas yapan, kompakt bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir oyundu. Sonrasında biraz kendimizi geri çektik ama birliktelik çok önemliydi. Çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum" diye konuştu."BENİM İÇİN ORADA OLAY BİTMİŞTİR"

Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında konuşan Montella, "Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeylerde söyletiyor ama benim için orada olay bitmiştir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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