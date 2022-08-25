Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında - Son Dakika
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Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında

25.08.2022 12:01
Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında

SPOR Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor'da 3 oyuncu, deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

SPOR Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor'da 3 oyuncu, deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı ekip, zorlu maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor, saat 17.15'te özel uçakla maçın oynanacağı Hatay'a hareket edecek. Kırmızı beyazlı takımda zorlu maç öncesi 3 oyuncu sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak. Mücadele ev sahibi Gaziantep FK'nın Kalyon Stadyumu'nun zemininin hazır olmaması nedeniyle aynı tarih ve saatte Hatay'da oynanacak. İki takım arasındaki mücadele yarın Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR'DA 3 SAKATAntalyaspor'da 3 oyuncu, zorlu Gaziantep FK maçında sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Trabzonspor maçı öncesi arka adalesinden sakatlanan defans oyuncusu Ömer Toprak, sakatlığını kısmen atlatan ancak futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından riske edilmek istenmeyen Sinan Gümüş ile Trabzonspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden Senegalli kanat oyuncu Alassane Ndao takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan Soner Aydoğdu'nun kadroda olması ve forma verilmesi halinde oynaması bekleniyor. Antalyaspor'da zorlu maç öncesi kart cezalısı bulunmuyor.Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK yarın oynanacak mücadele ile toplamda 14, Süper Lig'de ise 7'nci kez birbirlerine rakip olacak. Kırmızı beyazlı ekiple, kırmızı siyahlılar 6'sı Spor Toto 1. Lig, 6'sı Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası'nda karşılaştı. İki takım arasında oynanan 13 maçta Antalyaspor, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.DEPLASMANDA ANTALYASPOR ÜSTÜNAntalyaspor, rakibine karşı deplasmanda oynanan maçlarda 1 maç fazla kazanmayla üstünlüğü elinde bulunduruyor. Antalyaspor'un rakibine karşı deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunuyor. Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK'nın geçtiğimiz sezon oynanan son mücadelesi ise 0-0 sona ermişti.


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Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında - Son Dakika

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