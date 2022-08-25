Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor, saat 17.15'te özel uçakla maçın oynanacağı Hatay 'a hareket edecek. Kırmızı beyazlı takımda zorlu maç öncesi 3 oyuncu sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak. Mücadele ev sahibi Gaziantep FK'nın Kalyon Stadyumu'nun zemininin hazır olmaması nedeniyle aynı tarih ve saatte Hatay'da oynanacak. İki takım arasındaki mücadele yarın Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: DHA

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