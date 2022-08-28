Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor maçının ardından

28.08.2022 22:00
Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade eden Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maçta mücadelemiz gayet iyiydi. Zorlu maçlar oynadık. Fikstürümüz zor. Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Sonrasında yine zorlu maçlar olacak. Deplasman maçlarından bir şeyler getirebilirsek bizim için iyi olacak. Bugün oyuncularım iyi oynadılar. Kendileri ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Türk futbolu iyi bir kaleci kazanıyor"Kaleci Bilal Beyazıt ile ilgili soruya yanıt veren Atan, "Kalecimiz Bilal kulüp için iyi bir oyuncu. Kendini her geçen gün geliştiriyor. Türk futbolu iyi bir kaleci kazanıyor. Maçta fazla pozisyon vermedik. Çok fazla pozisyona girdik. Maça iyi sahip olduk. Geriden çıkarken boşlukları çok iyi koruduk. İyi pozisyonlara girdik. Bizi sevindiren Mensah'ın ağırlığını koyması. İyi olacak inşallah. Zorlu fikstürümüz var. Seyircimizden sabır ve destek bekliyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlara güzel oyun vaat etmiştik. Bugün bir bölümünü izlettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.HAKAN KELEŞ: BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SKOR OLDU

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Beklemediğimiz bir skor oldu. Maça iyi başladık ama beklemediğimiz bir yerden gol yedik. Maçın ikinci yarısında taçtan gol yedik. Bu gol bize hiç yakışmadı. Biz iyi bir takımız. İyi oyuncularımız var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar inşallah istediğimiz oyuncuları alıp, kadromuzu güçlendireceğiz. Günden güne iyiye gideceğiz. Kayserispor'a başarılar dileriz" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

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