Üç grup halinde 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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