Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.09.2022 21:50
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idmanın, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Sol Campbell'den ziyaret

Öte yandan İngiliz eski futbolcu Sol Campbell, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerien Ismael'in, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ağırladığı Sol Campbell, siyah-beyazlı takımın antrenmanını da takip etti.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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