Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerien Ismael'in, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ağırladığı Sol Campbell, siyah-beyazlı takımın antrenmanını da takip etti.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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