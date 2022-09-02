Sivasspor ile Fatih Karagümrük 7. randevuda - Son Dakika
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Sivasspor ile Fatih Karagümrük 7. randevuda

02.09.2022 14:56
Sivasspor ile Fatih Karagümrük 7. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İki takım 7. kez birbirlerine rakip olacak.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sivas temsilcisi ve İstanbul ekibi, yarın oynayacakları maçla birlikte tarihlerinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 6 maçtan 4'ünü Sivasspor kazanırken, 1 müasabaka da berabere sonuçlandı. Karagümrük ise 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Lig maçlarında Sivasspor'un 11 golüne, Fatih Karagümrük 4 golle yanıt verdi. İki takım en son geçen sezonunun ikinci devresinde karşılaşmış ve müsabaka Karagümrük'ün 1-0 galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Karagümrük arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2004-2005 sezonu

Karagümrük-Sivasspor: 2-3

Sivasspor-Karagümrük: 2-0

2020-2021 sezonu

Karagümrük-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Karagümrük: 1-0

2021-2022 sezonu

Sivasspor-Karagümrük: 4-0

Karagümrük-Sivasspor: 1-0 - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor ile Fatih Karagümrük 7. randevuda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor ile Fatih Karagümrük 7. randevuda - Son Dakika
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