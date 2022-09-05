Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

05.09.2022 00:00
Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

47. dakikada Tolga Ciğerci'nin ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Beridze'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

74. dakikada VAR uyarısıyla Beşiktaş penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen N'Koudou topu sol alt köşeye gönderdi. 2-3

90+3. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ köşeden kullandığı köşe atışında kale önünde Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Çağlar Uyarcan xx, Bahattin Şimşek

MKE Ankaragücü: Bahadır Han xx, Marlon xx, Mukajic xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Oğuz Ceylan xx (Fıratcan Üzüm dk. 46 x), Tolga Ciğerci xxx, Pedrinho xx (Sinan Osmanoğlu dk. 86 ?), Ariyibi xx (Eren Derdiyok dk. 75 x), Zahid x (Diack dk. 46 x), Beridze xx, Macheda xx (Eren Derdiyok dk. 68 x)

Yedekler: Nurullah Asan, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Yasin Güreler

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Masuaku xx, Saiss xx, Necip Uysal xx, Rosier xx, Gedson Fernandes xx (Umut Meraş dk. 82 ?), Salih Uçan xx, N'koudu xx (Cenk Tosun dk. 82 ?), Dele Alli xx (Souza dk. 66 x), Muleka xx, Weghorst xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Oğuzhan Akgün

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Goller: Beridze (dk. 26 ve 47) (MKE Ankaragücü), Muleka (dk. 30), Alli (dk. 35), Nkoudou (dk. 74 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Marlon (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Macheda, Marlon, Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Rosier (Beşiktaş) - ANKARA

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Çankaya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:49 Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!
23:29 Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı
23:20 Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı
22:50 A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk yenilgisini Gürcistan karşısında aldı
22:30 Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 00:01:04. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement