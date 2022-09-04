Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

04.09.2022 23:05
Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada sağ taraftan Tolga Ciğerci'nin ortasında Beridze kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada kaleciden seken topu Muleka, kafayla filelere yolladı. 1-1

35. dakikada serbest vuruşu kullanan Masuaku, çıkardığı pas ile Weghorts'u buluşturdu. Aldığı pası ceza sahası içine gönderen Weghorts topu Dele Alli ile buluşturdu. Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Çağlar Uyarcan xx

MKE Ankaragücü: Bahadır Han xx, Marlon xx, Mukajic xx, Atakan Çankaya xx, Oğuz Ceylan xx, Tolga Ciğerci xx, Pedrinho xx, Ariyibi xx, Ghayas Zahid xx, Beridze xxx, Macheda xx

Yedekler: Nurullah Asan, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Eren Derdiyok, Diack, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Masuaku xx, Saiss xx, Necip Uysal xx, Rosier xx, Gedson Fernandes xx, Salih Uçan xx, N'koudu xx, Dele Alli xxx, Muleka xxx, Weghorst xxx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Josef de Souza, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş

Teknik Direktör: Valerien İsmael

Goller: Beridze (dk. 26) (MKE Ankaragücü), Muleka (dk. 30), Dele Alli (dk. 35) (Beşiktaş) - ANKARA

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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar
Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Beşiktaş: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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