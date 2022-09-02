Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

02.09.2022 22:00
Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan oyun alanına döndü.

32. dakikada Adbdulkadir'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip olan Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Kamil Çetin xx

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu xx, dos Santos xx, Glumac xx, Lenjani xx, Sackey xx, Kartal Yılmaz xx, Onur Ayık xx, Gheorghe xx, Oğuz Gürbulak xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Metehan Mimaroğlu, Avounou, Bettaieb, del Valle, Geraldo, Mrsic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe xx, Dorukhan Toköz xx, Bartra xx, Denswil xx, Eren Elmalı xx, Gbamin xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Trezeguet xx, Bardhi xx, Djaniny xx

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Vitor, Larsen, Siopis, Hamsik, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Umut Bozok, Gomez, Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Gbamin, Bartra (Trabzonspor) - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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