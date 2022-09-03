Fenerbahçe-Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, müsabakaya Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Willian Arao, Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Armindo Bruma, Miha Zajc ve Emre Mor yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımını 3-4-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, ligin 4. haftasında Arabam.com Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor, Zajc, Lincoln Henrique ve Rossi'yi yedeğe çekti. Bu maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Enner Valencia, kırmızı kart cezası nedeniyle, Mauricio Lemos ise takımda düşünülmediği gerekçesiyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Sarı-lacivertli takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.

Kart cezalısı Valencia, sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile İsmail Yüksek, henüz hazır olmayan Serdar Aziz'in yanı sıra takımda düşünülmeyen Lemos, Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Joao Pedro, ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro, ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan hücum oyuncusu, sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalmıştı. Pedro, sadece Konyaspor maçının son 19 dakikasında forma giymişti.

Yeni transferlerden Alioski ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez 11'de tercih edildi.

Yeni transfer Batshuayi, taraftarın karşısında

Fenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce sarı-lacivertli taraftarı selamladı.

Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki santrfor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

Karşılaşma kapalı gişe oynadı. Ülker Stadı'ndaki tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.