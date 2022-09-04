Siyah-beyazlılar, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.45'te MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Ankara'ya bir saatlik yolculuğun sonunda ulaştı.

Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Ankara'ya geldi - Son Dakika

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