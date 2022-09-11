Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
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Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından

11.09.2022 20:32
Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaklaşık 15 gündür resmi maç oynamadıklarını anımsattı.

Bazı takımların oynamaktan yorulduğunu, bazı takımların ise oynamayarak ritim kaybettiğine dikkati çeken Korkmaz, "Ligde Fenerbahçe'den sonra ön alan baskısını en iyi yapan İstanbulspor'dur. Bu resmi kayıtlarla sabittir, ikinciyiz bu anlamda." dedi.

Maçın ilk 45 dakikasının bekledikleri gibi olmadığını dile getiren Korkmaz, "Top rakipteyken ön alan baskısını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü Sivas çok organize bir şekilde atak geliştiremedi." diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında buldukları alanlara hareketlenerek bağlantı paslarında daha net bir şekilde buluşmaya başladıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Oyunun ivmesi biraz bize dönmeye başladı ve bu dakikalarda golü bulduk. Daha sonra gol yedik ve maç 1-1 bitti. Bizim tarafımızdan bakılırsa rakip kim olursa olsun asla 1 puan için sahaya çıkan bir takım değiliz. İstanbul bir alt ligdeyken bile deplasmanda daha fazla maç kazanan bir takımdı. Bu bizim hem teknik heyet olarak hem kulüp olarak hem de futbolcular olarak futbola bakışımız. Kimle nerede oynarsak oynayalım planımızı kazanmak üzere yaparız. Sivas gibi kuvvetli bir camiadan 1 puan almak iyi gözükebilir ama maçı kazanacağımız anlar vardı. Bu anlamda kazanamadığımız için üzgünüm."

Maçı yavaşlattıkları ve Sivasspor seyircisinin tepkisine maruz kaldıklarına yönelik bir soru üzerine ise Korkmaz, "Sivas kamuoyunda genel bir gerilim başladı. Çünkü uzun zamandır maç kazanamıyorsunuz, bunu bir eleştiri olarak değil, durum tespiti olarak söylüyorum. Sivas kamuoyu bunu bir çıkış maçı olarak görüyordu." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, oyuncularının maçı yavaşlatma gibi bir düşüncesinin olmadığını da vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
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