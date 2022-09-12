Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından

12.09.2022 22:16
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenörü Adam David Murray, yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını, yakaladıkları fırsatları değerlendirememelerinin bu sonucu doğurduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenörü Adam David Murray, yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını, yakaladıkları fırsatları değerlendirememelerinin bu sonucu doğurduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Valerien Ismael'in yerine yardımcı antrenör David Murray katıldı.

Başakşehir'e karşı önemli fırsatlar yakaladıklarını belirten Murray, "Çok üzgünüz. Büyük maçlar, büyük hataları kabul etmiyor. Çok fırsat yakaladık ama kullanamadık. Üzgünüz ama yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçımızda üç puan almayı hedefliyoruz. Bu maça kadar gol atma konusunda sıkıntımız yoktu, sadece bugün günümüzde değildik. Bu tarz maçlarda atamadığınız zaman gol yememek de önemli. Fırsat yakaladık ama bugün maalesef kale önünde iyi değildik. Önceki maçlarda bireysel kalitemiz kilidi açmaya yetti. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol var, bundan dersler çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Murray, Beşiktaş'ın ilk yarıda penaltı beklediği pozisyon hakkında ise, "Bir penaltı pozisyonu var, penaltı olmalıydı. Hakem, vücut pozisyonunun doğal şekilde olduğunu söyledi ama bence öyle bir durum yok. Futbolcu yerde mücadeleyi kendi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonu ise kafam karışır. VAR'a bakılmamasını da anlamış değilim. Kurallar kafa karıştırmamalı. Büyük maçlarda, büyük kararlar veriyorsunuz. Herkes büyük efor sarf ediyor, anlık kararlar maçın soncunu değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Valerien Ismael, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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