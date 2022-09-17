İstanbulspor-Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, bir hikaye yazdıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, "Sayın Valerien Ismael'in saha kenarında olmayışının Beşiktaş'ın motivasyonunu düşürdüğüne inanıyorum. Bu durum bütün hikayeyi açıklamaz ama sebeplerden biri olabilir." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Korkmaz "Beşiktaş'ın ilk 30 dakika tahrip edici bir temposu vardı. Biz de bu tempoyu vermemek için belirgin pas bağlantılarını kapattık. İkinci bölgede pas bağlantılarını kapattığımız için Beşiktaş, ilk yarıda çok fazla uzun top yaptı. Bu da oyun ritimlerini bozdu. Bunu yaptığımız anlarda daha belirgin paslarla çıksak belki Beşiktaş'tan önce skor bulabilirdik." diye konuştu.

Türk futboluna bir mesaj vermek istediğini söyleyen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Büyük takımlara sonsuz saygımız var. Başka türlü de mümkün olduğunun mesajını vermek istiyoruz Türk futboluna. Daha önce Süper Lig tecrübesi olmayan 9 oyuncu vardı sahada. İlk 3 maç sonunda bizim için çok fazla fal açıldı. Biz fala değil 1 senedir oluşturduğumuz oyun kültürüne inanıyoruz. Futbol bu, hikayenin sonu nerede biter bilemem. Bu dakikaya kadar bu ligde oynamamış, alt liglerde oynamış oyuncularla bir oyun kültürü var ettik ve 1 sene sonra bu kültürle karşınızdayız. Bu da bizi en mutlu eden şey. Süper Lig'e yükselen diğer takımlardan bizi ayıran belirgin bir şey var. Diğer çıkanlar ne kadar takviye yaptılar, ne kadar değişti bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bizim 11'imizdeki on oyuncu bir alt ligde oynuyordu. Geçen sene süre almak için bir alt lige gitmek isteyen oyuncularımız vardı. Bunlardan birisi de Emir Kağan'dı ama kendisine 'Hayır gitmeyeceksin, önümüzdeki sene Süper Lig'de oynayacaksın' dedim. Bugün Beşiktaş'a gol attı. Alt liglerde çok fazla oyuncu var ama görmezden geliniyor. Ülkemizin parası gidiyor, sıradan oyunculara olağanüstü paralar ödeniyor. Hak etmediği paraları alarak performans veremeyen oyuncular yerine bu ligde oynayabilecek Türk oyuncular var alt liglerde. Bizim için en büyük başarı ligde kalmak olacak. Sonuç üzerinden gitmiyorum. Biz sürece odaklanıyoruz, sonuca değil."