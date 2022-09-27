Trabzonsporlu Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan küçük taraftarla bir araya geldi - Son Dakika
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Trabzonsporlu Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan küçük taraftarla bir araya geldi

27.09.2022 16:53

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın son anlarında takımının galibiyet golünü atan Marc Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan küçük taraftarla bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın son anlarında takımının galibiyet golünü atan Marc Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan küçük taraftarla bir araya geldi.

Karşılaşmadan sonra sosyal medyadaki sevinç videosunu kendi hesabından da paylaşan ve küçük taraftarla tanışmak isteyen İspanyol oyuncu, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 10 yaşındaki Çınar Ayık'la buluştu.

Bartra, kendi formasını verdiği ilkokul 4. sınıf öğrencisine Türkçe "Merhaba, memnun oldum." derken küçük taraftar da İspanyolca "Merhaba, adamsın abi." şeklinde karşılık verdi.

Çınar Ayık, stattaki gol sevincini sosyal medyada herkesin paylaştığını belirterek, "Bartra da paylaşmış. Sonra annem beni aradı. Çok mutlu oldum." dedi.

Ayık, son saniyelerde gol olacağını hissettiğini de ifade ederek, "Gol sonrası kendimi tutamadım. Bir anda dans yaparak sevindim. O formayı hayatım boyunca saklayacağım. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Marc Bartra, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan küçük taraftarla bir araya geldi - Son Dakika

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