Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
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Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

17.09.2022 23:16
Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Geçen seneki oynadığımız zevk veren oyundan, Antalyaspor'dan bir iz yok. Özümüze dönmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Geçen seneki oynadığımız zevk veren oyundan, Antalyaspor'dan bir iz yok. Özümüze dönmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kulüp adına en dramatik futbol gecelerinden birini yaşadıklarını söyledi.

Maçtan önce defansif ve ofansif anlamda planlarının yedikleri gol ve kırmızı kart ile alt üst olduğunu belirten Groenendijk, buna rağmen takımı sahada tutmak için yedek kulübesinde her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Eksik oynamalarına rağmen skoru değiştirebilecek pozisyonlar bulduklarını anlatan Groenendijk, "Rakibin de eksik kalmasıyla etkili olduk. Ancak oyuna giren oyuncumuzun 15 saniyede kırmızı kartla ihraç edilmesi bütün planlarımızı devre dışı bıraktı. Hakemleri suçlayamam. VAR kontrolü sonucu bu kararlar alındı. Saygı duyuyorum. Bu saatten sonra 9 kişi ile savaşmak durumunda kaldık. Oyuncu grubumuzu tebrik ediyorum. 2-0 olduktan sonra ise oyundan düşüşümüz başladı." diye konuştu.

Kabul etmeleri ve mazeret üretmemeleri gereken bir yenilgi aldıklarını aktaran Groenendijk, "Geçen seneki oynadığımız zevk veren oyundan, Antalyaspor'dan bir iz yok. Özümüze dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Milli takım arası çok ideal bir zamanda geldi. Toparlanmamız için yeterince imkanımız olacak. Sıkı çalışıp ekim ayından itibaren iyi bir başlangıç yapmalıyız. Aksi takdirde sezon sonunda hak etmediğimiz yerler için savaşmamız gerekecek. İyi bir reaksiyonla devam edersek önümüzün aydınlık olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Yedek kulübesinde oyuna girdikten sonra oyunun kaderini değiştirebilecek oyuncu sıkıntısı yaşıyor musunuz?" sorusuna Groenendijk, "Kısmen haklısınız. Yaptığımız değişiklikler de tutmadı. Mazeret değil. Bu oyuncuları biz seçtik ve bu yolda oyuncularımızdan vazgeçecek durumumuz yok. Neleri iyi yaptılar, neleri yapamadılar konuşacağız. Onları iyi bir takıma karşı 9 kişi oynadıkları için savunabilirim. Dördüncü kez üst üste yenilgi alan bir takımız. Bu gidişatı değiştirmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

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