Başakşehir-Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir-Fatih Karagümrük maçından notlar

18.09.2022 17:22
Başakşehir-Fatih Karagümrük maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Berkay Özcan'ın yerine Deniz Türüç'e ilk 11'de şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Bertrand Traore, Deniz Türüç, Münir ve Philippe Kenny ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Deniz Dilmen, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Berkay Özcan, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig maç özetleri! Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç özetleri! beIN SPORTS maç özetleri izle! Spor Toto Süper Lig maç özetleri! Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç özetleri! beIN SPORTS maç özetleri izle! Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir-Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
12:56 ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı
12:39 Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri: Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:25:37. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir-Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement