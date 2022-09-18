Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük 'ü konuk eden Medipol Başakşehir 'de teknik direktör Emre Belözoğlu , ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Başakşehir-Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika

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