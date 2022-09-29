Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde topla ısınma gerçekleştirildi.
Daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik idmanla günü tamamladı.
Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Adana'ya hareket edecek.
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