Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

29.09.2022 15:10
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde topla ısınma gerçekleştirildi.

Daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik idmanla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Adana'ya hareket edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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