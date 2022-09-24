Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Kaynak: AA

Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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