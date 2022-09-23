Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

23.09.2022 17:20
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın, sahada yapılan koşu ve pasın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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