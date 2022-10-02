Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından bir puanla döndü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından bir puanla döndü

02.10.2022 22:16
Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından bir puanla döndü

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli bir oyunla başladı. Fenerbahçe, ilk yarıda Enner Valencia ile yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremezken, devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarının büyük bölümü orta saha mücadelesiyle geçerken, Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandı ve deplasmanda bir puana razı oldu.

Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda puanını 14'e yükseltti.

Beşiktaş deplasmanında galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

Deplasmanda üst üste golsüz 2. maç

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.

Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki dış saha mücadelesinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.

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Kaynak: AA

Vodafone Park, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından bir puanla döndü - Son Dakika

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