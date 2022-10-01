Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

01.10.2022 20:54

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın çok mücadeleci ve çekişmeli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın çok mücadeleci ve çekişmeli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki ilişkinin kendileri için önemli olduğunu ve bunu önemsediklerini anlattı.

Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor'a saygı duyduklarını belirten Atan, "Çok iyi maç oldu. Mücadeleci, çekişmeli, zevkli bir karşılaşma oldu. Şunu söylemek istiyorum, biz zaten Kayseri şehri olarak büyük zorluklarla mücadele ediyoruz. Transfer tahtamız kapalı. Değerli yönetimimiz maddi açıdan oyuncuları rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyor ama bir sıkıntımız var. Bunlar halledilir. Oyuncularımızla beraber, çok tekrar yapıyoruz, çok çalışıyoruz, çok mücadele ediyoruz, çok kafa yoruyoruz. Sahanın içinde kalmak istiyoruz ama bizim mücadelemizin karşılığında hakem yok. Biz hakemlere karşı da mücadele etmek istemiyoruz veya hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımızın olmadığını da biliyoruz." diye konuştu.

Teknik direktörlük kariyerinin 3. senesinde olduğunu ve bu dönemde hakemlerle ilgili hiç konuşmadığını vurgulayan Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Onur'un pozisyonunda önce bir kolundan çekilip sendeleniyor. Arkasından ensesine darbe yiyor ve ondan sonra ayakta kalmış olmasına rağmen iyi niyetiyle topu kazandığı bir sırada aleyhimize penaltı veriliyor. Ümit hocayı çok takdir ettiğimi beğendiğimi söyleyemiyorum. Belki o da benim için aynı şeyi söyleyebilir. Bu benim özgür iradem, özgür fikrim ama hata yapabilir, saha içinde gözden kaçırabilir ki görmedi zaten bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi. Ben bu kadar bilimin ve teknolojinin işin içine girmiş olduğu yerde yapılan hatayı çok olumlu karşılayamıyorum. Orada televizyondan izlenen defalarca tekrar edilen, durdurulan, öne sarılan pozisyonda hata yapılmasını çok anlamlandıramıyorum. Bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum."

"Kendi yaptığımız hatadan dolayı maçı 2-1 kaybettik"

Oyun olarak kendileri için her zaman daha iyisinin olduğunu anlatan Atan, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacaklarını dile getirdi.

İyi bir mücadele sergilediklerini vurgulayan Atan, "İlk yarı bir iki tane pozisyon verdik ama Trabzonspor riski aldıktan sonra aslında oyun tam da bize dönmüştü. Kendi yaptığımız hatadan dolayı maçı 2-1 kaybettik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımla tekrardan gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Çok iyi mücadele ettik. İyi oynadık. Daha iyisini de oynayabilirdik." şeklinde konuştu.

Atan, taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Çağdaş Atan, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

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